Во Франции за сутки выявили более 4 тысяч случаев коронавируса

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За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом во Франции возросло более чем на 4317 и достигло 3 341 365.
Во Франции за сутки выявили более 4 тысяч случаев коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique.

За время пандемии во Франции умерли 79 423 пациента с COVID-19.

Ранее сообщалось, что всех приезжающих во Францию из стран за пределами ЕС обязали проходить недельный карантин.

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