Во Франции за сутки выявили более 4 тысяч случаев коронавируса

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом во Франции возросло более чем на 4317 и достигло 3 341 365.

Reuters

Об этом сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique. За время пандемии во Франции умерли 79 423 пациента с COVID-19. Ранее сообщалось, что всех приезжающих во Францию из стран за пределами ЕС обязали проходить недельный карантин.