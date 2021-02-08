Во Франции за сутки выявили более 4 тысяч случаев коронавируса
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом во Франции возросло более чем на 4317 и достигло 3 341 365.
- Reuters
Об этом сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique.
За время пандемии во Франции умерли 79 423 пациента с COVID-19.
Ранее сообщалось, что всех приезжающих во Францию из стран за пределами ЕС обязали проходить недельный карантин.
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