Прибывающие во Францию из стран вне ЕС должны будут проходить карантин

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Все приезжающие во Францию из стран за пределами ЕС с 18 января будут обязаны пройти недельный карантин.
Прибывающие во Францию из стран вне ЕС должны будут проходить карантин
  • Reuters

«Мы собираемся усилить контроль на границах. С понедельника все прибывающие во Францию из стран за пределами ЕС должны будут сдать тест на коронавирус перед вылетом», — приводит ТАСС слова премьер-министра республики Жана Кастекса.

Он отметил, что также приезжающие должны будут сдать во Франции повторный тест и пройти недельный карантин.

Ранее Кастекс заявил, что власти вводят с 16 января в стране комендантский час на 15 дней.

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