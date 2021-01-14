Прибывающие во Францию из стран вне ЕС должны будут проходить карантин

Все приезжающие во Францию из стран за пределами ЕС с 18 января будут обязаны пройти недельный карантин.

«Мы собираемся усилить контроль на границах. С понедельника все прибывающие во Францию из стран за пределами ЕС должны будут сдать тест на коронавирус перед вылетом», — приводит ТАСС слова премьер-министра республики Жана Кастекса.

Он отметил, что также приезжающие должны будут сдать во Франции повторный тест и пройти недельный карантин.

Ранее Кастекс заявил, что власти вводят с 16 января в стране комендантский час на 15 дней.