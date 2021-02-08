В Белом доме объяснили необходимость разговора Байдена и Путина

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила, почему американский лидер Джо Байден созвонился с российским президентом Владимиром Путиным раньше, чем с главами ряда других стран.
В Белом доме объяснили необходимость разговора Байдена и Путина
  • Reuters

В ответ на вопрос журналистов она заявила, что Россия «определённо не является» союзником для США.

«Но эта беседа отчасти имела место, потому что… приближалось истечение срока действия договора СНВ...» — цитирует Псаки РИА Новости.  

Также в Белом доме заявили, что во время разговора Байден «ясно высказался об имеющихся у него и администрации США существенных озабоченностях относительно сообщений о действиях правительства России».

26 января Джо Байден и Владимир Путин во время телефонного разговора, который состоялся по инициативе США, обсудили в том числе продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

3 февраля в МИД России состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия договора СНВ.

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