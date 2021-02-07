Боррель подвёл итоги переговоров с Лавровым

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал об итогах состоявшихся ранее в Москве переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

«На этой неделе я отправился в Москву, чтобы с помощью принципиальной дипломатии проверить, заинтересовано ли российское правительство в устранении разногласий и переломе негативной тенденции в наших отношениях. Реакция, которую я получил, явно указывает на развитие ситуации в другом направлении», — написал он в своём блоге.

Боррель отметил, что Евросоюз должен подумать «о более широких последствиях» и наметить путь развития.

Ранее глава европейской дипломатии заявил о необходимости сохранения дипломатических каналов с Россией для обмена мнениями.