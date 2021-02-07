Боррель подвёл итоги переговоров с Лавровым
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«На этой неделе я отправился в Москву, чтобы с помощью принципиальной дипломатии проверить, заинтересовано ли российское правительство в устранении разногласий и переломе негативной тенденции в наших отношениях. Реакция, которую я получил, явно указывает на развитие ситуации в другом направлении», — написал он в своём блоге.
Боррель отметил, что Евросоюз должен подумать «о более широких последствиях» и наметить путь развития.
Ранее глава европейской дипломатии заявил о необходимости сохранения дипломатических каналов с Россией для обмена мнениями.