Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о необходимости сохранения дипломатических каналов с Россией для обмена мнениями.

Об этом говорится в заявлении Борреля, опубликованном на сайте Европейской службы внешних связей.

«Дипломатические каналы связи должны оставаться открытыми не только для деэскалации кризисов или инцидентов, но и для прямого обмена мнениями, передачи твёрдых и откровенных посланий, тем более когда отношения далеки от удовлетворительных», — отмечается в его обращении по итогам визита в Россию.

В заявлении подчёркивается, что Боррель проинформирует глав МИД Европейского союза об итогах поездки в Россию на предстоящей встрече в Брюсселе 22 февраля.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с Боррелем прокомментировал отношения с ЕС.