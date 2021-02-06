Боррель заявил о необходимости сохранения дипломатических каналов с Россией

Короткая ссылка
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о необходимости сохранения дипломатических каналов с Россией для обмена мнениями.
Боррель заявил о необходимости сохранения дипломатических каналов с Россией
  • Reuters

Об этом говорится в заявлении Борреля, опубликованном на сайте Европейской службы внешних связей.

«Дипломатические каналы связи должны оставаться открытыми не только для деэскалации кризисов или инцидентов, но и для прямого обмена мнениями, передачи твёрдых и откровенных посланий, тем более когда отношения далеки от удовлетворительных», — отмечается в его обращении по итогам визита в Россию.

В заявлении подчёркивается, что Боррель проинформирует глав МИД Европейского союза об итогах поездки в Россию на предстоящей встрече в Брюсселе 22 февраля.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с Боррелем прокомментировал отношения с ЕС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить