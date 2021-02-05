Боррель прокомментировал отношения России и Евросоюза

Короткая ссылка
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал сложными отношения ЕС с Россией, однако подчеркнул необходимость ведения диалога между Брюсселем и Москвой.
Боррель прокомментировал отношения России и Евросоюза
  • Reuters

«Наши отношения сейчас переживают сложный момент. Действительно, сейчас наши отношения находятся в точке напряжённости, в том числе созданной делом Навального, однако мы остаёмся взаимосвязанными не только географически, но и широким спектром культурных, исторических и экономических связей», — заявил он на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве.

По словам Борреля, создание стены молчания не является выходом из ситуации.

Ранее Лавров заявил, что отсутствие нормальности в отношениях между Россией и ЕС — двумя крупными игроками — является нездоровой ситуацией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить