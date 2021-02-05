Боррель прокомментировал отношения России и Евросоюза

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал сложными отношения ЕС с Россией, однако подчеркнул необходимость ведения диалога между Брюсселем и Москвой.

«Наши отношения сейчас переживают сложный момент. Действительно, сейчас наши отношения находятся в точке напряжённости, в том числе созданной делом Навального, однако мы остаёмся взаимосвязанными не только географически, но и широким спектром культурных, исторических и экономических связей», — заявил он на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве.

По словам Борреля, создание стены молчания не является выходом из ситуации.

Ранее Лавров заявил, что отсутствие нормальности в отношениях между Россией и ЕС — двумя крупными игроками — является нездоровой ситуацией.