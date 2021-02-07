В Греции за сутки выявлено 730 случаев коронавируса

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В Греции за сутки выявили 730 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
В Греции за сутки выявлено 730 случаев коронавируса
  • Reuters

Общее число выявленных случаев достигло 163 946.

Всего в стране скончались 5972 человека с коронавирусной инфекцией.

Ранее власти Греции объявили об ужесточении ограничительных мер в Афинах и Салониках, а также ряде других регионов страны.

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