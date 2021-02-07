В Греции за сутки выявлено 730 случаев коронавируса
В Греции за сутки выявили 730 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
- Reuters
Общее число выявленных случаев достигло 163 946.
Всего в стране скончались 5972 человека с коронавирусной инфекцией.
Ранее власти Греции объявили об ужесточении ограничительных мер в Афинах и Салониках, а также ряде других регионов страны.
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