В Греции ужесточат карантинные меры

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Власти Греции объявили ужесточение ограничительных мер в Афинах и Салониках, а также ряде других регионов страны.
В Греции ужесточат карантинные меры
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра по делам защиты граждан Никоса Хардалиаса, отвечающего в правительстве за ликвидацию последствий кризисных ситуаций.

В частности с 6 по 15 февраля, в центральной области Аттика со столицей Афинами и в Салониках будут действовать следующие меры: в этих районах в рабочие дни сохраняется запрет на передвижение людей на улицах или на общественном и личном транспорте с 21:00 до 05:00, а в субботу и воскресенье комендантский час будет теперь начинаться с 18:00 и действовать до 05:00. По словам замминистра, продолжает действовать запрет на передвижение из префектуры в префектуру.

В Аттике и Салониках с 6 по 15 февраля прекратят работу лицеи, тогда как школы других уровней и детские сады продолжат функционировать.

Ранее в Греции за сутки выявили 1195 новых случаев коронавируса.

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