В Греции за сутки выявлено 1113 случаев коронавируса

В Греции за сутки выявили 1113 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Reuters

Общее число выявленных случаев достигло 163 213. Всего в стране скончался 5951 человек с коронавирусной инфекцией. Ранее власти Греции объявили об ужесточении ограничительных мер в Афинах и Салониках, а также ряде других регионов страны.