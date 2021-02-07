В Германии за сутки выявили более 8 тысяч случаев коронавируса

В Германии за сутки выявлено 8616 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране зафиксировано 2 284 010 случаев COVID-19.

Такие данные приводит Институт Роберта Коха.

За сутки в ФРГ скончался 231 пациент с коронавирусом, за всё время пандемии — 61 517.

Ранее глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан прокомментировал ситуацию с вакцинацией от коронавируса в стране.