В Германии за сутки выявили более 8 тысяч случаев коронавируса
В Германии за сутки выявлено 8616 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране зафиксировано 2 284 010 случаев COVID-19.
- © REUTERS/Wolfgang Rattay
Такие данные приводит Институт Роберта Коха.
За сутки в ФРГ скончался 231 пациент с коронавирусом, за всё время пандемии — 61 517.
Ранее глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан прокомментировал ситуацию с вакцинацией от коронавируса в стране.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube