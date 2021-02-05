Глава Минздрава ФРГ оценил ход вакцинации от коронавируса в стране

Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан прокомментировал ситуацию с вакцинацией от коронавируса в стране.

«Более 800 тыс. человек уже получили вторую прививку, это 1% населения», — цитирует РИА Новости министра.

По его словам, в домах престарелых по крайней мере одну прививку из двух необходимых получили «630 тыс. человек, что составляет 80% от общего числа» проживающих в домах престарелых.

Примерно половина этих вакцинированных получила и вторую прививку.

Ранее сообщалось, что в Германии за сутки скончались 855 пациентов с коронавирусной инфекцией, всего в стране умерли 60 597 человек с COVID-19.