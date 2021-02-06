Россия удовлетворила запрос Испании о выдаче обвиняемого в убийстве

Генеральная прокуратура России удовлетворила запрос компетентных органов Испании о выдаче для привлечения к уголовной ответственности Денаса Вяткевичуса, обвиняемого в убийстве и покушении на незаконный сбыт наркотиков.

В ходе предварительного расследования было установлено, что в октябре 2017 года в испанском городе Аликанте Вяткевичус в ходе ссоры нанёс потерпевшему удары молотком по голове и кухонным ножом в область туловища и шеи, от которых тот скончался.

Также в прокуратуре заявили, что мужчина со своим сообщником с целью сбыта незаконно хранил по месту жительства коноплю в особо крупном размере. Наркотическое средство было обнаружено и изъято сотрудниками правоохранительных органов Испании.

«В октябре 2017 года следственным судом №5 города Аликанте Королевства Испания выдан европейский ордер на его арест, он объявлен в розыск», — заявили в прокуратуре.

Отмечается, что решение Генпрокуратуры России о выдаче Вяткевичуса вступило в законную силу, в связи с чем ФСИН поручено осуществить его передачу.

«В сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Денас Вяткевичус будет доставлен в Москву», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Россию из Франции экстрадировали обвиняемого в мошенничестве с маткапиталом.