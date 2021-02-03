Россия выдала Польше обвиняемого в изнасиловании и убийстве

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Россия выдала Польше мужчину, обвиняемого в изнасиловании и убийстве.
Россия выдала Польше обвиняемого в изнасиловании и убийстве
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Поляка разыскивали на родине в течение 15 лет. В августе 2020 года его нашли в Иванове, когда местная жительница заявила в полицию на своего сожителя за побои.

«Полицейские задержали гражданина, не имевшего при себе документов, представившегося Марком Россо. По дактилоскопическим учётам удалось установить, что задержанный является Жаком Мирославом Дариушем, уроженцем города Лоздь Республики Польша», — заявили в Генпрокуратуре.

Было принято решение удовлетворить запрос польской стороны об экстрадиции, так как мужчина не получил российское гражданство.

В сопровождении спецконвоя поляка отправили на родину.

Ранее сообщалось, что в Россию из Франции экстрадировали обвиняемого в мошенничестве с маткапиталом.

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