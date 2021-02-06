В Госдуме оценили заявление Курца о «Северном потоке — 2»
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«Надо сказать, что Курц всего лишь обозначает объективно существующую реальность, делая достаточно здравое заявление касательно СП-2... Сам запуск означал, что проект достаточно хорошо просчитан, что он пользуется поддержкой определённых сил и эти силы имеют достаточно влияния, чтобы довести работу по созданию трубопровода до завершающей стадии», — сказал депутат.
Он отметил, что «сейчас строительство газопровода вошло в данную стадию».
«Мой прогноз состоит в том, что строительство будет завершено и газопровод будет достроен. Но США, для которых принципиально сохранять Европу в орбите своей политики, будут настойчиво этот газопровод торпедировать. Тем более что, кроме политической задачи, они решают для себя и очень важную экономическую задачу. Поэтому борьба будет продолжаться и после завершения строительства газопровода», — заключил Новиков.
Ранее федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о поддержке «Северного потока — 2».