В Госдуме оценили заявление Курца о «Северном потоке — 2»

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в разговоре с RT оценил заявление федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца о том, что «Северный поток — 2» является «европейским проектом», отвечающим интересам многих стран ЕС.
В Госдуме оценили заявление Курца о «Северном потоке — 2»
  • Reuters

«Надо сказать, что Курц всего лишь обозначает объективно существующую реальность, делая достаточно здравое заявление касательно СП-2... Сам запуск означал, что проект достаточно хорошо просчитан, что он пользуется поддержкой определённых сил и эти силы имеют достаточно влияния, чтобы довести работу по созданию трубопровода до завершающей стадии», — сказал депутат.

Он отметил, что «сейчас строительство газопровода вошло в данную стадию».

«Мой прогноз состоит в том, что строительство будет завершено и газопровод будет достроен. Но США, для которых принципиально сохранять Европу в орбите своей политики, будут настойчиво этот газопровод торпедировать. Тем более что, кроме политической задачи, они решают для себя и очень важную экономическую задачу. Поэтому борьба будет продолжаться и после завершения строительства газопровода», — заключил Новиков.

Ранее федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о поддержке «Северного потока — 2».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить