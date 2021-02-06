В Госдуме оценили заявление Курца о «Северном потоке — 2»

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в разговоре с RT оценил заявление федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца о том, что «Северный поток — 2» является «европейским проектом», отвечающим интересам многих стран ЕС.

«Надо сказать, что Курц всего лишь обозначает объективно существующую реальность, делая достаточно здравое заявление касательно СП-2... Сам запуск означал, что проект достаточно хорошо просчитан, что он пользуется поддержкой определённых сил и эти силы имеют достаточно влияния, чтобы довести работу по созданию трубопровода до завершающей стадии», — сказал депутат.

Он отметил, что «сейчас строительство газопровода вошло в данную стадию».

«Мой прогноз состоит в том, что строительство будет завершено и газопровод будет достроен. Но США, для которых принципиально сохранять Европу в орбите своей политики, будут настойчиво этот газопровод торпедировать. Тем более что, кроме политической задачи, они решают для себя и очень важную экономическую задачу. Поэтому борьба будет продолжаться и после завершения строительства газопровода», — заключил Новиков.

Ранее федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о поддержке «Северного потока — 2».