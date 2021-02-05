Макрон выразил солидарность с ФРГ в позиции по «Северному потоку — 2»
- РИА Новости
«По этой теме мы координируем наши подходы с Ангелой Меркель», — цитирует президента ТАСС.
По его словам, он полностью разделяет позицию Меркель.
Макрон назвал приоритетом «обеспечить политику энергетического перехода» и «укрепить суверенитет».
Он подчеркнул, что по данному проекту «ничего не будет объявлено без координации между Парижем и Берлином».
Ранее Меркель заявила, что считает расхождения стран Запада, в том числе с США, по СП-2 не такими большими. Она отметила, что по данному вопросу можно найти общее решение.