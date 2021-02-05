Макрон выразил солидарность с ФРГ в позиции по «Северному потоку — 2»

Франция солидарна с Германией в её позиции по проекту «Северный поток — 2», заявил французский лидер Эммануэль Макрон по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

«По этой теме мы координируем наши подходы с Ангелой Меркель», — цитирует президента ТАСС.

По его словам, он полностью разделяет позицию Меркель.

Макрон назвал приоритетом «обеспечить политику энергетического перехода» и «укрепить суверенитет».

Он подчеркнул, что по данному проекту «ничего не будет объявлено без координации между Парижем и Берлином».

Ранее Меркель заявила, что считает расхождения стран Запада, в том числе с США, по СП-2 не такими большими. Она отметила, что по данному вопросу можно найти общее решение.