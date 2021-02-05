Макрон выразил солидарность с ФРГ в позиции по «Северному потоку — 2»

Короткая ссылка
Франция солидарна с Германией в её позиции по проекту «Северный поток — 2», заявил французский лидер Эммануэль Макрон по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Макрон выразил солидарность с ФРГ в позиции по «Северному потоку — 2»
  • РИА Новости

«По этой теме мы координируем наши подходы с Ангелой Меркель», — цитирует президента ТАСС.

По его словам, он полностью разделяет позицию Меркель.

Макрон назвал приоритетом «обеспечить политику энергетического перехода» и «укрепить суверенитет».

Он подчеркнул, что по данному проекту «ничего не будет объявлено без координации между Парижем и Берлином».

Ранее Меркель заявила, что считает расхождения стран Запада, в том числе с США, по СП-2 не такими большими. Она отметила, что по данному вопросу можно найти общее решение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить