Глава МИД Саудовской Аравии и госсекретарь США провели переговоры

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Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл телефонные переговоры с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.
Глава МИД Саудовской Аравии и госсекретарь США провели переговоры
  • Reuters

Об этом сообщает саудовское агентство новостей SPA.

Отмечается, что саудовский министр поздравил Блинкена с назначением на пост госсекретаря и заявил о стремлении королевства сотрудничать с США в ряде сфер.

По данным агентства, стороны обсудили отношения между двумя странами и ряд вопросов, представляющих общий интерес.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с Блинкеном.

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