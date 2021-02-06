Глава МИД Саудовской Аравии и госсекретарь США провели переговоры

Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл телефонные переговоры с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

Об этом сообщает саудовское агентство новостей SPA.

Отмечается, что саудовский министр поздравил Блинкена с назначением на пост госсекретаря и заявил о стремлении королевства сотрудничать с США в ряде сфер.

По данным агентства, стороны обсудили отношения между двумя странами и ряд вопросов, представляющих общий интерес.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с Блинкеном.