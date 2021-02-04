Лавров провёл разговор с новым госсекретарём США

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с новым госсекретарём США Энтони Блинкеном.
Лавров провёл разговор с новым госсекретарём США
  • © РИА Новости / POOL

«Собеседники приветствовали продление до 2026 года договора об ограничении стратегических вооружений, что будет способствовать улучшению общей ситуации в области международной безопасности и стратегической стабильности», — говорится в сообщении МИД России.

Отмечается, что была затронута проблематика обеспечения предсказуемости в сфере контроля над вооружениями с учётом выхода США из Договора РСМД, а также в контексте перспектив Договора по открытому небу.

Из международных тем обсуждалось, в частности, содействие мирному урегулированию в Сирии и Ливии, а также ситуация на Украине.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов выразил надежду, что в ближайшее время состоится контакт министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

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