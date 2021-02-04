Лавров провёл разговор с новым госсекретарём США
- © РИА Новости / POOL
«Собеседники приветствовали продление до 2026 года договора об ограничении стратегических вооружений, что будет способствовать улучшению общей ситуации в области международной безопасности и стратегической стабильности», — говорится в сообщении МИД России.
Отмечается, что была затронута проблематика обеспечения предсказуемости в сфере контроля над вооружениями с учётом выхода США из Договора РСМД, а также в контексте перспектив Договора по открытому небу.
Из международных тем обсуждалось, в частности, содействие мирному урегулированию в Сирии и Ливии, а также ситуация на Украине.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов выразил надежду, что в ближайшее время состоится контакт министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.