Антонов выразил надежду на скорый контакт Лаврова и Блинкена

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Посол России в США Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия 24» выразил надежду, что в ближайшее время состоится контакт министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.
Антонов выразил надежду на скорый контакт Лаврова и Блинкена
  • © РИА Новости / Алексей Агарышев

Он напомнил, что «прошёл первый контакт между президентами».

«Президенты обозначили приоритеты: понятно, куда нам двигаться, понятно, чего нам ожидать. Рассчитываю, что в ближайшее время состоятся контакты между министром иностранных дел [РФ] и Энтони Блинкеном, назначенным госсекретарём США. Рассчитываю на то, что министры экономического блока также восстановят свои контакты», — цитирует ТАСС Антонова.

3 февраля в МИД России состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

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