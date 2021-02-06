Глава МИД ФРГ выступил за хорошие отношения с Россией

Германия выступает за хорошие отношения с Россией, но при этом планирует обсудить с европейскими партнерами решение Москвы о высылке нескольких дипломатов из стран Европы, заявил глава немецкого МИД Хайко Маас.

«Мы всегда подчеркивали, что мы не хотим, чтобы нить разговора с Россией оборвалась, и несмотря на все трудности, хотим хороших, по крайней мере разумных отношений», — цитирует РИА Новости слова Мааса в интервью медиагруппе Funke.

По его словам, после высылки из России дипломатов Германия «очень подробно» обсудит с партнёрами по ЕС свои дальнейшие действия.

Он также назвал важным сигналом заявление президента США Джо Байдена о том, что подход к России будет вновь тесно согласован с союзниками.

Ранее Хайко Маас назвал неоправданной высылку Россией дипломатов и пообещал, что если Москва не пересмотрит это решение, то оно не останется без ответа. Канцлер ФРГ Ангела Меркель также назвала этот шаг необоснованным.