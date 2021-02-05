Глава МИД ФРГ считает неоправданной высылку Россией дипломатов ЕС

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Глава МИД Германии Хайко Маас назвал неоправданным решение России выслать трёх европейских дипломатов.
Глава МИД ФРГ считает неоправданной высылку Россией дипломатов ЕС
  • РИА Новости

«Решение России выслать нескольких дипломатов ЕС, в том числе сотрудника посольства (ФРГ) в Москве, никоим образом не обосновано и наносит дальнейший вред отношениям с Европой», — приводит МИД ФРГ слова Мааса.

Министр пообещал, что если Москва не пересмотрит это решение, то оно не останется без ответа.

Ранее Евросоюз призвал Россию пересмотреть решение о высылке дипломатов.

МИД России объявил персонами нон грата сотрудников посольств Швеции, Польши и Германии за их участие в несогласованных акциях 23 января.

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