Глава МИД ФРГ считает неоправданной высылку Россией дипломатов ЕС
- РИА Новости
«Решение России выслать нескольких дипломатов ЕС, в том числе сотрудника посольства (ФРГ) в Москве, никоим образом не обосновано и наносит дальнейший вред отношениям с Европой», — приводит МИД ФРГ слова Мааса.
Министр пообещал, что если Москва не пересмотрит это решение, то оно не останется без ответа.
Ранее Евросоюз призвал Россию пересмотреть решение о высылке дипломатов.
МИД России объявил персонами нон грата сотрудников посольств Швеции, Польши и Германии за их участие в несогласованных акциях 23 января.