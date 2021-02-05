МИД Украины выразил солидарность с высланными Россией дипломатами ЕС
- РИА Новости
«Мы выражаем солидарность с немецкими, шведскими и польскими дипломатами, высланными Россией по надуманным причинам», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.
В украинском МИД считают, что это решение противоречит Венской конвенции.
Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал неоправданной высылку Россией дипломатов и пообещал, что если Москва не пересмотрит это решение, то оно не останется без ответа. Канцлер Ангела Меркель также назвала этот шаг необоснованным.