МИД Украины выразил солидарность с высланными Россией дипломатами ЕС

Министерство иностранных дел Украины выразило солидарность с дипломатами Германии, Швеции и Польши, которых Россия выслала из страны за участие в несанкционированных акциях 23 января.

«Мы выражаем солидарность с немецкими, шведскими и польскими дипломатами, высланными Россией по надуманным причинам», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

В украинском МИД считают, что это решение противоречит Венской конвенции.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал неоправданной высылку Россией дипломатов и пообещал, что если Москва не пересмотрит это решение, то оно не останется без ответа. Канцлер Ангела Меркель также назвала этот шаг необоснованным.