Меркель не исключила расширения санкций против России

Германия и Евросоюз оставляют за собой право расширить санкции в отношении России, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

По её словам, Берлин осуждает приговор Алексею Навальному и высылку Москвой дипломатов трёх европейских стран.

«Мы в связи с событиями в России уже говорили, что мы оставляем за собой право продолжить введение санкций, особенно против физических лиц», — цитирует Меркель РИА Новости.

При этом она отметила, что, несмотря на расхождения, «стратегически необходимо оставаться в диалоге с Россией по многим геостратегическим вопросам».

Ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас назвал неоправданной высылку Россией дипломатов.

5 февраля российский МИД объявил персонами нон грата сотрудников посольств Швеции, Польши и Германии за их участие в несогласованных акциях.