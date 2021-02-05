Меркель не исключила расширения санкций против России

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Германия и Евросоюз оставляют за собой право расширить санкции в отношении России, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Меркель не исключила расширения санкций против России
  • Reuters

По её словам, Берлин осуждает приговор Алексею Навальному и высылку Москвой дипломатов трёх европейских стран.

«Мы в связи с событиями в России уже говорили, что мы оставляем за собой право продолжить введение санкций, особенно против физических лиц», — цитирует Меркель РИА Новости.

При этом она отметила, что, несмотря на расхождения, «стратегически необходимо оставаться в диалоге с Россией по многим геостратегическим вопросам».

Ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас назвал неоправданной высылку Россией дипломатов.

5 февраля российский МИД объявил персонами нон грата сотрудников посольств Швеции, Польши и Германии за их участие в несогласованных акциях.

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