В США задействуют Нацгвардию во время суда над задержавшими Флойда полицейскими
- Reuters
Об этом говорится в сообщении на сайте губернатора Миннесоты Тима Уолза.
Уолз отметил, что нацгвардия уже приступила к планированию и подготовке к работе во время суда.
Согласно документу, постановление будет действовать вплоть до конца текущего года.
27 января в Министерстве внутренней безопасности США заявили, что в Соединённых Штатах сохраняется повышенный уровень угрозы из-за возможного подстрекательства к насилию и риска его совершения.