В США задействуют Нацгвардию во время суда над задержавшими Флойда полицейскими

Власти штата США Миннесота задействуют Национальную гвардию для поддержания порядка во время суда над бывшими полицейскими, обвиняемыми в непредумышленном убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.

Об этом говорится в сообщении на сайте губернатора Миннесоты Тима Уолза.

Уолз отметил, что нацгвардия уже приступила к планированию и подготовке к работе во время суда.

Согласно документу, постановление будет действовать вплоть до конца текущего года.

27 января в Министерстве внутренней безопасности США заявили, что в Соединённых Штатах сохраняется повышенный уровень угрозы из-за возможного подстрекательства к насилию и риска его совершения.