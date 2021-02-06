В США задействуют Нацгвардию во время суда над задержавшими Флойда полицейскими

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Власти штата США Миннесота задействуют Национальную гвардию для поддержания порядка во время суда над бывшими полицейскими, обвиняемыми в непредумышленном убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.
В США задействуют Нацгвардию во время суда над задержавшими Флойда полицейскими
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении на сайте губернатора Миннесоты Тима Уолза.

Уолз отметил, что нацгвардия уже приступила к планированию и подготовке к работе во время суда.

Согласно документу, постановление будет действовать вплоть до конца текущего года.

27 января в Министерстве внутренней безопасности США заявили, что в Соединённых Штатах сохраняется повышенный уровень угрозы из-за возможного подстрекательства к насилию и риска его совершения.

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