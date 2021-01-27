В МВБ США заявили о сохраняющейся угрозе насилия в стране

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В Соединённых Штатах сохраняется повышенный уровень угрозы из-за возможного подстрекательства к насилию и риска его совершения, заявили в Министерстве внутренней безопасности США.
В МВБ США заявили о сохраняющейся угрозе насилия в стране
  • Reuters

«В настоящее время в Соединённых Штатах существует повышенная угроза, которая, вероятно, сохранится в ближайшие недели», — следует из отчёта.

При этом в министерстве заявили, что не располагают данными о готовящемся заговоре.

«Разочарованные осуществлением государственных полномочий и сменой президентской власти, а также, предположительно, имеющие другие претензии… могут продолжать мобилизовывать широкий круг идеологически мотивированных субъектов для подстрекательства к насилию или его совершения», — добавили там.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров сообщил о блокировке в мессенджере сотни публичных призывов к насилию во время беспорядков в США.

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