В МВБ США заявили о сохраняющейся угрозе насилия в стране
- Reuters
«В настоящее время в Соединённых Штатах существует повышенная угроза, которая, вероятно, сохранится в ближайшие недели», — следует из отчёта.
При этом в министерстве заявили, что не располагают данными о готовящемся заговоре.
«Разочарованные осуществлением государственных полномочий и сменой президентской власти, а также, предположительно, имеющие другие претензии… могут продолжать мобилизовывать широкий круг идеологически мотивированных субъектов для подстрекательства к насилию или его совершения», — добавили там.
Ранее основатель Telegram Павел Дуров сообщил о блокировке в мессенджере сотни публичных призывов к насилию во время беспорядков в США.