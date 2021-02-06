Guardian: Прибывающие в Британию должны проходить двойное тестирование на COVID-19

Все приезжающие в Великобританию должны будут два раза сдать тест на коронавирус, сообщает издание The Guardian.

Отмечается, что на данный момент пассажиры, прибывающие из 33 стран «красного списка», должны будут сдать два теста на коронавирус в течение 10-дневного карантина.

Ожидается, что теперь данное требование будет распространено на всех прибывающих.

Ранее Надим Захави, заместитель министра здравоохранения Великобритании, ответственный за вакцинацию, заявил, что британские учёные насчитали в мире уже около 4 тыс. мутаций коронавирусной инфекции COVID-19.