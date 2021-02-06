Guardian: Прибывающие в Британию должны проходить двойное тестирование на COVID-19

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Все приезжающие в Великобританию должны будут два раза сдать тест на коронавирус, сообщает издание The Guardian.
Guardian: Прибывающие в Британию должны проходить двойное тестирование на COVID-19
  • Reuters

Отмечается, что на данный момент пассажиры, прибывающие из 33 стран «красного списка», должны будут сдать два теста на коронавирус в течение 10-дневного карантина.

Ожидается, что теперь данное требование будет распространено на всех прибывающих.

Ранее Надим Захави, заместитель министра здравоохранения Великобритании, ответственный за вакцинацию, заявил, что британские учёные насчитали в мире уже около 4 тыс. мутаций коронавирусной инфекции COVID-19.

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