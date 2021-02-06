Генсек ООН призвал уважать итоги выборов в Ливии

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Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал все стороны конфликта в Ливии и международные силы с уважением отнестись к итогам выборов временного исполнительного органа.
Генсек ООН призвал уважать итоги выборов в Ливии
  • Reuters

«Я призываю всех членов диалога, а также ливийских и международных игроков уважать результаты голосования», — цитирует РИА Новости Гутерреша.

Он отметил, что приветствует избрание временного единого исполнительного органа власти.

Генсек поздравил трёх членов Президентского совета и избранного премьер-министра с избранием.

Ранее Совет Безопасности ООН одобрил создание контролирующего перемирие механизма в рамках Миссии ООН по поддержке в Ливии.

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