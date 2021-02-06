Генсек ООН призвал уважать итоги выборов в Ливии
- Reuters
«Я призываю всех членов диалога, а также ливийских и международных игроков уважать результаты голосования», — цитирует РИА Новости Гутерреша.
Он отметил, что приветствует избрание временного единого исполнительного органа власти.
Генсек поздравил трёх членов Президентского совета и избранного премьер-министра с избранием.
Ранее Совет Безопасности ООН одобрил создание контролирующего перемирие механизма в рамках Миссии ООН по поддержке в Ливии.