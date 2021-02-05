Генсек ООН заявил о прорыве в урегулировании в Ливии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что избрание главы переходного правительства Ливии стало прорывом на пути к урегулированию в стране.

«Я верю, что это прорыв. Он последовал за успешными переговорами военного комитета «5 + 5», приведшего к прекращению огня», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что в настоящее время существует договорённость о прекращении огня, «есть политическое соглашение о проведении выборов, есть переходные власти».

«Теперь принципиально важно, чтобы все иностранные боевики покинули страну», — добавил Гутерреш.

Ранее Совет Безопасности ООН одобрил создание контролирующего перемирие механизма в рамках Миссии ООН по поддержке в Ливии.