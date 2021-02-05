Спецпосланник ООН связалась с военными в Мьянме

Короткая ссылка
Спецпосланник Генерального секретаря ООН по Мьянме Кристин Шранер-Бургенер связалась с заместителем командующего Вооружёнными силами Мьянмы и призвала к немедленному освобождению всех задержанных в результате государственного переворота.
Спецпосланник ООН связалась с военными в Мьянме
  • Reuters

«Ночью она смогла связаться с высокопоставленным чиновником в Нейпьидо. У неё были виртуальные переговоры с заместителем командующего Вооружёнными силами Мьянмы Сое Вин», — приводит РИА Новости слова официального представителя Генсека ООН Стефана Дюжаррика.

Он добавил, что спецпосланник строго осудила военные действия, а также призвала освободить всех задержанных.

Военные в Мьянме ранее объявили чрезвычайное положение сроком на год после задержания руководителей государства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить