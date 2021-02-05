Спецпосланник ООН связалась с военными в Мьянме

Спецпосланник Генерального секретаря ООН по Мьянме Кристин Шранер-Бургенер связалась с заместителем командующего Вооружёнными силами Мьянмы и призвала к немедленному освобождению всех задержанных в результате государственного переворота.

«Ночью она смогла связаться с высокопоставленным чиновником в Нейпьидо. У неё были виртуальные переговоры с заместителем командующего Вооружёнными силами Мьянмы Сое Вин», — приводит РИА Новости слова официального представителя Генсека ООН Стефана Дюжаррика.

Он добавил, что спецпосланник строго осудила военные действия, а также призвала освободить всех задержанных.

Военные в Мьянме ранее объявили чрезвычайное положение сроком на год после задержания руководителей государства.