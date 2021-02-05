Макрон выступил за продолжение диалога с Россией

Франция считает важным продолжение диалога с Россией, несмотря на существующие разногласия, заявил французский лидер Эммануэль Макрон по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

«У нас общая история и география, и нам важно продолжать диалог с Россией. Есть позиции, которые мы разделяем, и есть такие, которые мы не разделяем, но не может быть стабильности в Европе без диалога с Россией», — цитирует президента ТАСС.

Комментируя высылку Москвой дипломатов Германии, Польши и Швеции за участие в несанкционированных акциях 23 января, Макрон заявил, что осуждает этот шаг, и выразил солидарность с тремя странами.

Он пообещал продолжать «излагать чёткую и твёрдую позицию» по отношению к России.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал неоправданным решение России выслать трёх европейских дипломатов.

МИД России объявил персонами нон грата сотрудников посольств Швеции, Польши и Германии за их участие в несогласованных акциях 23 января.