В Иране за сутки выявили более 7 тысяч случаев коронавируса

В Иране число зафиксированных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки возросло на 7061.

Об этом сообщает ISNA.

Таким образом, общее число случаев инфицирования COVID-19 в Иране увеличилось до 1 452 387.

За 24 часа в стране скончались 80 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Иране достигло 58 336.

Ранее стало известно, что заместитель министра здравоохранения Ирана прибудет в Москву, чтобы провести переговоры с российской стороной по поводу совместного производства вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V».