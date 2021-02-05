В Иране за сутки выявили более 7 тысяч случаев коронавируса

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В Иране число зафиксированных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки возросло на 7061.
В Иране за сутки выявили более 7 тысяч случаев коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает ISNA.

Таким образом, общее число случаев инфицирования COVID-19 в Иране увеличилось до 1 452 387.

За 24 часа в стране скончались 80 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Иране достигло 58 336.

Ранее стало известно, что заместитель министра здравоохранения Ирана прибудет в Москву, чтобы провести переговоры с российской стороной по поводу совместного производства вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V».

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