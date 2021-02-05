В Иране за сутки выявили более 7 тысяч случаев коронавируса
- Reuters
Об этом сообщает ISNA.
Таким образом, общее число случаев инфицирования COVID-19 в Иране увеличилось до 1 452 387.
За 24 часа в стране скончались 80 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Иране достигло 58 336.
Ранее стало известно, что заместитель министра здравоохранения Ирана прибудет в Москву, чтобы провести переговоры с российской стороной по поводу совместного производства вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V».