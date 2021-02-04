Представитель Минздрава Ирана обсудит в Москве производство «Спутника V»

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Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что заместитель министра здравоохранения Ирана прибудет в Москву, чтобы провести переговоры с российской стороной по поводу совместного производства вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V».
Представитель Минздрава Ирана обсудит в Москве производство «Спутника V»
  • Reuters

«В Иране есть хорошие возможности по производству, мы прорабатываем этот вопрос, и думаю, что в эти дни мы придём к взаимопониманию», — цитирует посла РИА Новости.

Ранее Иран зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

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