Бразильский штамм коронавируса обнаружили в Перу

Новый штамм коронавируса, ранее выявленный у путешественников из Бразилии, обнаружен в Перу, сообщила министр здравоохранения страны Пилар Массетти.

«Национальный институт здравоохранения подтвердил, что … в нашей стране был обнаружен бразильский штамм», — цитирует РИА Новости Массетти.

Ранее Роспотребнадзор заявил об отсутствии в России случаев заболевания штаммами коронавируса, которые ранее обнаружили в Бразилии и Южной Африке.

В начале января у четырёх человек, прилетевших в Японию из Бразилии, была обнаружена новая мутация коронавируса, которая отличается от той, что была зафиксирована ранее в Великобритании и ЮАР.