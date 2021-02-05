Бразильский штамм коронавируса обнаружили в Перу

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Новый штамм коронавируса, ранее выявленный у путешественников из Бразилии, обнаружен в Перу, сообщила министр здравоохранения страны Пилар Массетти.
Бразильский штамм коронавируса обнаружили в Перу
  • Reuters

«Национальный институт здравоохранения подтвердил, что … в нашей стране был обнаружен бразильский штамм», — цитирует РИА Новости Массетти.

Ранее Роспотребнадзор заявил об отсутствии в России случаев заболевания штаммами коронавируса, которые ранее обнаружили в Бразилии и Южной Африке.

В начале января у четырёх человек, прилетевших в Японию из Бразилии, была обнаружена новая мутация коронавируса, которая отличается от той, что была зафиксирована ранее в Великобритании и ЮАР.

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