Бразильский штамм коронавируса обнаружили в Перу
- Reuters
«Национальный институт здравоохранения подтвердил, что … в нашей стране был обнаружен бразильский штамм», — цитирует РИА Новости Массетти.
Ранее Роспотребнадзор заявил об отсутствии в России случаев заболевания штаммами коронавируса, которые ранее обнаружили в Бразилии и Южной Африке.
В начале января у четырёх человек, прилетевших в Японию из Бразилии, была обнаружена новая мутация коронавируса, которая отличается от той, что была зафиксирована ранее в Великобритании и ЮАР.