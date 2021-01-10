В Японии выявили новый штамм COVID-19 у прилетевших из Бразилии

У четырёх человек, прилетевших в Японию из Бразилии, обнаружена новая мутация коронавируса, которая отличается от той, что была зафиксирована в Великобритании и ЮАР. Об этом, как передаёт РИА Новости, говорится в пресс-релизе японского Национального института инфекционных болезней.

«6 января Национальным институтом инфекционных болезней была выявлена новая мутация нового коронавируса у четырёх человек, прилетевших 2 января из Бразилии», — говорится в сообщении.

Специалисты утверждают, что новая мутация частично схожа с мутациями, которые представляют «беспокойство из-за более высокой контагиозности».

По заявлению главы института Такадзи Вакиту, речь идёт о сходстве с мутациями, выявленными в Великобритании и ЮАР.

«Наши данные о новой мутации ограничены информацией о нуклеотидной последовательности генов. В связи с этим в настоящее время тяжело оценить уровень патогенности, контагиозности, эффективности методов тестирования или вакцин», — говорится в документе.

Ранее в ВОЗ сообщили, что новая разновидность COVID-19, первоначально выявленная в Великобритании, уже обнаружена в 22 странах Европы.