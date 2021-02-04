МИД России: тема вмешательства США получит развитие на официальном уровне
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«Если США выбирают тактику постоянного вмешательства в наши внутренние дела... мы будем, наверное, интересоваться тем, как обстоят дела у них. Я думаю, что сегодня будет развитие этой темы, в том числе на официальном уровне», — цитирует ТАСС дипломата.
Ранее Захарова отмечала, что российская сторона отреагирует на каждый случай вмешательства во внутренние дела со стороны иностранных дипломатов.
В конце января Министерство иностранных дел России призвало США перестать вмешиваться в дела страны.