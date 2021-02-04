МИД России: тема вмешательства США получит развитие на официальном уровне

Тема вмешательства США в дела России может получить развитие на официальном уровне. Об этом в эфире Первого канала заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Если США выбирают тактику постоянного вмешательства в наши внутренние дела... мы будем, наверное, интересоваться тем, как обстоят дела у них. Я думаю, что сегодня будет развитие этой темы, в том числе на официальном уровне», — цитирует ТАСС дипломата.

Ранее Захарова отмечала, что российская сторона отреагирует на каждый случай вмешательства во внутренние дела со стороны иностранных дипломатов.

В конце января Министерство иностранных дел России призвало США перестать вмешиваться в дела страны.