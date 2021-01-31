МИД потребовал от США перестать вмешиваться во внутренние дела России
- Reuters
«Грубое вмешательство США во внутренние дела России — такой же доказанный факт, как и «раскрутка» фейков и призывов к несанкционированным акциям подконтрольными Вашингтону интернет-платформами. Поддержка нарушения закона госсекретарём США Энтони Блинкеном — ещё одно подтверждение закулисной роли Вашингтона», — отмечается в сообщении.
В МИД выразили уверенность в том, что нацеленные на поощрение протестов действия США являются частью стратегии сдерживания России.
Ведомство потребовало «прекратить вмешательства во внутренние дела суверенных государств» и напомнило об ответственности за распространение фейков, касающихся несогласованных акций.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил послу США протест в связи с распространением американским посольством в России в социальных сетях и на интернет-ресурсах постов с поддержкой незаконной акции в ряде российских городов.
В Кремле отмечали, что публикации посольства США о несогласованных акциях 23 января являются косвенным вмешательством во внутренние дела России.