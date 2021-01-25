Послу США заявлен протест из-за поддержки несанкционированных акций в России

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил послу США Джону Салливану протест в связи с поддержкой американским посольством незаконных акций в России. Об этом в эфире Первого канала сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Сергей Рябков провёл разговор с послом США Джоном Салливаном, и американской стороне был заявлен решительный протест в связи с распространением американским посольством в России в социальных сетях и на интернет-ресурсах постов с поддержкой незаконной акции в ряде российских городов», — цитирует РИА Новости дипломата.

По словам Захаровой, американскому дипломату было указано на необходимость неукоснительного соблюдения российских законов и общепринятых дипломатических норм.

Как отмечается, российская сторона рассматривает действия США по акциям как прямое вмешательство в дела России.

Ранее в Кремле заявили, что публикации посольства США о несогласованных акциях 23 января являются косвенным вмешательством во внутренние дела России.

Как подчёркивали в МИД России, американским дипломатам придётся объясняться после публикации «маршрутов протестов» в российских городах.