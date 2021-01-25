Послу США заявлен протест из-за поддержки несанкционированных акций в России

Короткая ссылка
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил послу США Джону Салливану протест в связи с поддержкой американским посольством незаконных акций в России. Об этом в эфире Первого канала сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Послу США заявлен протест из-за поддержки несанкционированных акций в России
  • Reuters

«Сергей Рябков провёл разговор с послом США Джоном Салливаном, и американской стороне был заявлен решительный протест в связи с распространением американским посольством в России в социальных сетях и на интернет-ресурсах постов с поддержкой незаконной акции в ряде российских городов», — цитирует РИА Новости дипломата. 

По словам Захаровой, американскому дипломату было указано на необходимость неукоснительного соблюдения российских законов и общепринятых дипломатических норм. 

Как отмечается, российская сторона рассматривает действия США по акциям как прямое вмешательство в дела России.

Ранее в Кремле заявили, что публикации посольства США о несогласованных акциях 23 января являются косвенным вмешательством во внутренние дела России. 

Как подчёркивали в МИД России, американским дипломатам придётся объясняться после публикации «маршрутов протестов» в российских городах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить