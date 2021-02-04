Курц призвал еврорегулятор не «табуировать» заявки от России на регистрацию вакцины

Короткая ссылка
Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) отбросить политику в вопросах регистрации препаратов от коронавируса и не «табуировать» заявки по регистрации вакцин из России и Китая.
Курц призвал еврорегулятор не «табуировать» заявки от России на регистрацию вакцины
  • Reuters

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«При допуске вакцин не должно быть геополитических табу. EMA, конечно, должно проверить допуск китайских вакцин или российской вакцины, если они подадут заявку», — написал он.

Вместе с этим он добавил, что в борьбе с пандемией важна любая дополнительная вакцина, которая будет эффективной и зарегистрированной.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приветствует публикацию результатов исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» в научном журнале The Lancet.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить