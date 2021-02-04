Курц призвал еврорегулятор не «табуировать» заявки от России на регистрацию вакцины

Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) отбросить политику в вопросах регистрации препаратов от коронавируса и не «табуировать» заявки по регистрации вакцин из России и Китая.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«При допуске вакцин не должно быть геополитических табу. EMA, конечно, должно проверить допуск китайских вакцин или российской вакцины, если они подадут заявку», — написал он.

Es darf bei der Zulassung von Impfstoffen keine geopolitischen Tabus geben. Die #EMA sollte natürlich auch die Zulassung von chinesischen Impfstoffen oder des russischen Impfstoffs prüfen, wenn diese einen Antrag stellen. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) February 4, 2021

Вместе с этим он добавил, что в борьбе с пандемией важна любая дополнительная вакцина, которая будет эффективной и зарегистрированной.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приветствует публикацию результатов исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» в научном журнале The Lancet.