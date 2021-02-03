В МИД России прокомментировали деятельность КНР в Арктике

Деятельность Китая в Арктике не представляет угрозы, а напротив, является хорошим примером поведения, заявил посол по особым поручениям МИД России по международному сотрудничеству в Арктике Николай Корчунов.

«Китай много критикуют за повышенный интерес к Арктическому региону, говорят о якобы имеющихся со стороны Пекина угрозах. Вместе с тем стоит заметить, что эта неарктическая страна воздерживается от военной деятельности в Арктическом регионе, тем самым содействуя сохранению в регионе низкой напряжённости и конструктивной атмосферы для взаимодействия», — цитирует РИА Новости Корчунова.

По его словам, деятельность КНР в Арктике является хорошим примером для других внерегиональных стран.

Он также добавил, что Китай в качестве наблюдателя Арктического совета вносит конструктивный вклад в его работу.

28 августа 2020 года первый заместитель главы МИД России Владимир Титов провёл переговоры с послом США Джоном Салливаном, в рамках которых стороны обсудили вопросы российско-американского сотрудничества в Арктике и других регионах.