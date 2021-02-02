Немецкий активист прокомментировал ситуацию с задержаниями на митингах против карантинных мер в Германии

Юрист и правозащитник Маркус Хайнц прокомментировал в беседе с RT ситуацию с задержаниями на митингах в Германии.

«Суды говорят: «Вам не разрешено протестовать, потому что это слишком опасно, потому что вы не придерживаетесь социальной дистанции, не носите маску...» Говорят, если кто-то из них не соблюдает правила, то любой протест может быть запрещён», — отметил он.

Хайнц заявил, что он и его коллеги пытались поднять этот вопрос, но, по его мнению, в настоящее время высшие суды не заинтересованы в изменении чего-либо.

«Что касается задержаний: одни из них были законными, другие — незаконными, но большинство из них, на мой взгляд, были незаконными. Меня самого арестовали 25 октября в Берлине. Было видео, которое стало вирусным. Все видели, как немецкая полиция очень жестоко напала на меня и мою девушку. Они продержали меня шесть часов, пока собирали всю мою информацию, включая отпечатки пальцев, за то, что я покинул Александерплац после митинга. Были арестованы и другие мои коллеги, в этом году арестованы как минимум семь знакомых мне адвокатов. Некоторые задержания прошли с насилием, некоторые без. Это сильный сигнал о том, что что-то в Германии сейчас идёт не так», — рассказал активист.

Ранее Хайнц выразил в беседе с RT мнение, что канцлер Германии Ангела Меркель высказывается в поддержку Алексея Навального в политических целях.