Немецкий активист прокомментировал позицию Меркель по Навальному

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Юрист и правозащитник Маркус Хайнц выразил в беседе с RT мнение, что канцлер Германии Ангела Меркель высказывается в поддержку Алексея Навального в политических целях.
Немецкий активист прокомментировал позицию Меркель по Навальному
  • АГН «Москва»

«Может быть, она пытается ослабить Владимира Путина, и, может быть, поэтому Меркель поддерживает Алексея Навального. История, как всегда, полна политики. Если кто-то вам нравится, вы его поддерживаете, а если не нравится, то нет. И если вам не нравится Владимир Путин, как многим лидерам западного мира, то почему бы не поддержать его оппонента? Так что я думаю, что это чисто политический вопрос», — подчеркнул Хайнц.

В декабре сообщалось, что российский лидер Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора затрагивали ситуацию с Алексеем Навальным.

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