Производство «Спутника V» могут локализовать в Иране, Белоруссии и Турции
- Reuters
По его словам, вакцина будет производиться или уже производится в Индии, в Корее и в Бразилии.
«В Китае производство начнётся в конце месяца. Мы также будем производить вакцину в Казахстане, развивать это в Белоруссии, в Турции и, возможно, в Иране», — цитирует ТАСС Дмитриева.
Он подчеркнул, что ключевым центром производства вакцины является Индия, где объёмы выпуска смогут сравниться с российскими.
Ранее в Турции заявляли о возможности производить миллионы доз вакцины «Спутник V».
Посол Индии в Москве Бала Венкатеш Варма также рассказал о планах производства российской вакцины.