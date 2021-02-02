Производство «Спутника V» могут локализовать в Иране, Белоруссии и Турции

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Российский фонд прямых инвестиций рассматривает возможность локализации производства вакцины от коронавируса «Спутник V» в Белоруссии, Турции и Иране. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Производство «Спутника V» могут локализовать в Иране, Белоруссии и Турции
  • Reuters

По его словам, вакцина будет производиться или уже производится в Индии, в Корее и в Бразилии.

«В Китае производство начнётся в конце месяца. Мы также будем производить вакцину в Казахстане, развивать это в Белоруссии, в Турции и, возможно, в Иране», — цитирует ТАСС Дмитриева.

Он подчеркнул, что ключевым центром производства вакцины является Индия, где объёмы выпуска смогут сравниться с российскими.

Ранее в Турции заявляли о возможности производить миллионы доз вакцины «Спутник V».

Посол Индии в Москве Бала Венкатеш Варма также рассказал о планах производства российской вакцины. 

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