Боррель сообщил главе МИД Украины о предстоящем визите в Россию
- Reuters
Об этом Боррель сообщил в своём Twitter.
«Провёл хороший телефонный разговор с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, проинформировал его о своём предстоящем визите в Россию», — заявил Боррель.
Он отметил, что в ходе разговора заявил Кулебе о «неизменной позиции ЕС по поддержке территориальной целостности Украины».
Ранее Боррель сообщил, что в начале февраля совершит визит в Москву.
В ЕС рассказали, что он намерен обсудить Украину и COVID-19 во время визита в Россию