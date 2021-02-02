Боррель сообщил главе МИД Украины о предстоящем визите в Россию

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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, проинформировав его о своём предстоящем визите в Россию.
Боррель сообщил главе МИД Украины о предстоящем визите в Россию
  • Reuters

Об этом Боррель сообщил в своём Twitter.

«Провёл хороший телефонный разговор с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, проинформировал его о своём предстоящем визите в Россию», — заявил Боррель.

Он отметил, что в ходе разговора заявил Кулебе о «неизменной позиции ЕС по поддержке территориальной целостности Украины».

Ранее Боррель сообщил, что в начале февраля совершит визит в Москву.

В ЕС рассказали, что он намерен обсудить Украину и COVID-19 во время визита в Россию

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