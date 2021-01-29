Боррель намерен обсудить Украину и COVID-19 во время визита в Россию

Короткая ссылка
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время визита в Россию намерен обсудить с российской стороной Украину, Иран, борьбу с коронавирусом и ситуацию вокруг Алексея Навального.
Боррель намерен обсудить Украину и COVID-19 во время визита в Россию
  • Reuters

Об этом говорится на сайте внешнеполитической службы ЕС.

Отмечается, что глава дипломатии ЕС проведёт переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и другими представителями страны.

«Боррель обсудит действия России на Украине и в соседних странах, важность продолжения выполнения ядерной сделки с Ираном, глобальный ответ на пандемию коронавируса, изменение климата и другие темы», — отмечается в заявлении.

Также на сайте отмечается, что Боррель во время переговоров планирует обсудить ситуацию вокруг Алексея Навального.

Ранее Боррель сообщил, что в начале февраля совершит визит в Москву.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить