Боррель намерен обсудить Украину и COVID-19 во время визита в Россию

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время визита в Россию намерен обсудить с российской стороной Украину, Иран, борьбу с коронавирусом и ситуацию вокруг Алексея Навального.

Об этом говорится на сайте внешнеполитической службы ЕС.

Отмечается, что глава дипломатии ЕС проведёт переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и другими представителями страны.

«Боррель обсудит действия России на Украине и в соседних странах, важность продолжения выполнения ядерной сделки с Ираном, глобальный ответ на пандемию коронавируса, изменение климата и другие темы», — отмечается в заявлении.

Также на сайте отмечается, что Боррель во время переговоров планирует обсудить ситуацию вокруг Алексея Навального.

Ранее Боррель сообщил, что в начале февраля совершит визит в Москву.