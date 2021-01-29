Боррель намерен обсудить Украину и COVID-19 во время визита в Россию
- Reuters
Об этом говорится на сайте внешнеполитической службы ЕС.
Отмечается, что глава дипломатии ЕС проведёт переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и другими представителями страны.
«Боррель обсудит действия России на Украине и в соседних странах, важность продолжения выполнения ядерной сделки с Ираном, глобальный ответ на пандемию коронавируса, изменение климата и другие темы», — отмечается в заявлении.
Также на сайте отмечается, что Боррель во время переговоров планирует обсудить ситуацию вокруг Алексея Навального.
Ранее Боррель сообщил, что в начале февраля совершит визит в Москву.