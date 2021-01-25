Боррель подтвердил предстоящий визит в Москву

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в начале февраля совершит визит в Москву, в ходе которого планирует обсудить с российскими властями подготовку к дискуссии на саммите ЕС в марте.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в понедельник, 25 января, по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

«Я проинформировал совет о намерении совершить визит в Москву по приглашению министра (иностранных дел Сергея) Лаврова в первую неделю февраля», — цитирует его ТАСС.

По словам Борреля, для проведения стратегической дискуссии в марте «было бы хорошо перед этим обсудить это с российскими партнёрами».

Ранее сообщалось, что Лавров 5 февраля проведёт встречу с главой дипломатии ЕС в Москве.