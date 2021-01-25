Боррель подтвердил предстоящий визит в Москву
- Reuters
Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в понедельник, 25 января, по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.
«Я проинформировал совет о намерении совершить визит в Москву по приглашению министра (иностранных дел Сергея) Лаврова в первую неделю февраля», — цитирует его ТАСС.
По словам Борреля, для проведения стратегической дискуссии в марте «было бы хорошо перед этим обсудить это с российскими партнёрами».
Ранее сообщалось, что Лавров 5 февраля проведёт встречу с главой дипломатии ЕС в Москве.