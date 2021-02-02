Немецкий активист оценил влияние локдауна в Германии на экономику страны

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Юрист и правозащитник Маркус Хайнц спрогнозировал в беседе с RT, какое влияние окажет локдаун в Германии на экономику страны.
Немецкий активист оценил влияние локдауна в Германии на экономику страны
  • Reuters

«Большая часть среднего класса имеет большие проблемы. Эти ограничения наносят ущерб малому и среднему бизнесу. У компаний заканчиваются деньги, а политики и правительство не дают достаточно денег, чтобы преодолеть всё это. Они всё время обещают, что вы получите немного денег, а потом говорят: «Не сейчас, может, через два месяца», — пояснил Хайнц.

По его словам, крупные компании получают большую прибыль как в Германии, так и в США, особенно медиакомпании.

«Но нормальные люди и средний класс... общественный смысл и экономический смысл сильно пострадали из-за всей этой политики изоляции. Возможно, у четверти или у трети из них заканчиваются деньги, и это станет заметно в ближайшие недели или месяцы. В ближайшие месяцы многие компании обанкротятся», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что европейские страны продолжают ужесточать карантинные меры на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки, в том числе из-за появления нового штамма коронавируса.

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