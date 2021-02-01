Меркель рассказала о планах вакцинации от COVID-19 в Германии

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала о планах вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в Германии.
Меркель рассказала о планах вакцинации от COVID-19 в Германии
  • Reuters

«Наше обещание о том, что до конца III квартала, то есть до конца лета, сможем сделать каждому гражданину предложение о вакцинации, мы можем сдержать. Хотя, как заявили сегодня производители (вакцин), всегда может что-то случиться в процессе производства, у всех них тоже нет пока опыта в отношении того, что может случиться, но я считаю, что поквартальные цифры уже верны», — цитирует РИА Новости Меркель.

Ранее глава немецкого Института имени Пауля Эрлиха Клаус Цихутек заявил, что Германия контактирует с Россией по вопросу подачи заявки на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в ЕС.

Также сообщалось, что Минздрав ФРГ изучает предложение о создании «паспорта вакцинации» Евросоюза в связи с пандемией коронавируса.

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