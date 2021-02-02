В МВД Франции заявили о возросшем числе убийств за два десятилетия

В МВД Франции заявили, что за два последних десятилетия число убийств в стране увеличилось на 91%.

Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на данные ведомства.

Как указывает ТАСС, ссылаясь на материал, в 2020 году в стране было зарегистрировано 4472 убийства, что представляет собой увеличение на 91% за 20 лет. В 2000 году было зарегистрировано 2 338 убийств.

По данным МВД, число убийств возросло в ряде категорий. Так, например, в 2020 году по сравнению с предыдущим годом число попыток убийства, предпринятых в связи с совершением краж, возросло на 19,3%, а совершенных при аналогичных обстоятельствах убийств — на 17,1%.

Сведение счётов между преступниками завершилось ростом показателя убийств в таких случаях на 14,3%.

29 октября три человека погибли в результате нападения на прихожан в церкви в центре Ниццы.