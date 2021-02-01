Неизвестный напал с ножом на пассажиров в метро Брюсселя

Короткая ссылка
Неизвестный мужчина с ножом совершил нападение на пассажиров в метро Брюсселя, есть пострадавшие. Об этом пишет RTL.
Неизвестный напал с ножом на пассажиров в метро Брюсселя
  • Reuters

Телеканал RTBF также сообщает, что в результате нападения есть пострадавшие.

Как отмечается, нападавший задержан. 

В начале декабря 2020 года в Гааге неизвестный с ножом напал на людей, в результате чего два человека получили ранения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить