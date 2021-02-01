Неизвестный напал с ножом на пассажиров в метро Брюсселя
Неизвестный мужчина с ножом совершил нападение на пассажиров в метро Брюсселя, есть пострадавшие. Об этом пишет RTL.
- Reuters
Телеканал RTBF также сообщает, что в результате нападения есть пострадавшие.
Как отмечается, нападавший задержан.
В начале декабря 2020 года в Гааге неизвестный с ножом напал на людей, в результате чего два человека получили ранения.
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