Неизвестный напал с ножом на пассажиров в метро Брюсселя

Неизвестный мужчина с ножом совершил нападение на пассажиров в метро Брюсселя, есть пострадавшие. Об этом пишет RTL.

Reuters

Телеканал RTBF также сообщает, что в результате нападения есть пострадавшие. Как отмечается, нападавший задержан. В начале декабря 2020 года в Гааге неизвестный с ножом напал на людей, в результате чего два человека получили ранения.