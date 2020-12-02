Два человека пострадали при нападении с ножом в Нидерландах

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В Гааге неизвестный с ножом напал на людей, два человека получили ранения.
Два человека пострадали при нападении с ножом в Нидерландах
  • Reuters

Об этом сообщает местная полиция на своей странице в Twitter.

По имеющимся данным, злоумышленник нанёс удары ножом в магазине в центре города и скрылся с места происшествия. К моменту приезда полиции в здании горел огонь, его быстро потушили.

«Пожар потушен. Двое пострадавших на машине скорой помощи доставлены в больницу. Полиция начинает расследование», — говорится в заявлении.

Уточняется, что подозреваемый является высоким темноволосым мужчиной около 30 лет. В момент нападения на нём была чёрная куртка, спортивный костюм и серые туфли.

В октябре в Ницце мужчина совершил нападение с ножом на людей. В результате данной атаки есть погибшие.

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