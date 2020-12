Два человека пострадали при нападении с ножом в Нидерландах

De melding startte bij de hulpdiensten met een steekincident en een brand in supermarkt op de Grote Markt. De brand is geblust. De twee gewonden worden per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie start een onderzoek. Bel 1-1-2 als u informatie heeft over de verdachte. https://t.co/6g7dUViXKF