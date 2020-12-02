Два человека пострадали при нападении с ножом в Нидерландах

В Гааге неизвестный с ножом напал на людей, два человека получили ранения.

Об этом сообщает местная полиция на своей странице в Twitter.

По имеющимся данным, злоумышленник нанёс удары ножом в магазине в центре города и скрылся с места происшествия. К моменту приезда полиции в здании горел огонь, его быстро потушили.

«Пожар потушен. Двое пострадавших на машине скорой помощи доставлены в больницу. Полиция начинает расследование», — говорится в заявлении.

De melding startte bij de hulpdiensten met een steekincident en een brand in supermarkt op de Grote Markt. De brand is geblust. De twee gewonden worden per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie start een onderzoek. Bel 1-1-2 als u informatie heeft over de verdachte. https://t.co/6g7dUViXKF — Politie Eenheid Den Haag (@POL_DenHaag) December 2, 2020

Уточняется, что подозреваемый является высоким темноволосым мужчиной около 30 лет. В момент нападения на нём была чёрная куртка, спортивный костюм и серые туфли.

В октябре в Ницце мужчина совершил нападение с ножом на людей. В результате данной атаки есть погибшие.