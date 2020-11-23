В Калифорнии несколько человек пострадали в результате нападения с ножом
- globallookpress.com
Об этом сообщает NBC со ссылкой на Twitter местного полицейского управления.
«Мы можем подтвердить данные о нескольких пострадавших с ножевыми ранениями, травмы некоторых из них представляют угрозу для жизни», — говорится в заявлении.
Уточняется, что двое пострадавших скончались.
К настоящему моменту полиция ещё не задержала кого-либо по факту данного нападения.
В октябре во французской Ницце мужчина совершил нападение с ножом на людей. В результате данной атаки есть погибшие.