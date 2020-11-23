В Калифорнии несколько человек пострадали в результате нападения с ножом

Короткая ссылка
Несколько человек пострадали в результате нападения с ножом в церкви в американском городе Сан-Хосе, который располагается в штате Калифорния.
В Калифорнии несколько человек пострадали в результате нападения с ножом
  • globallookpress.com

Об этом сообщает NBC со ссылкой на Twitter местного полицейского управления.

«Мы можем подтвердить данные о нескольких пострадавших с ножевыми ранениями, травмы некоторых из них представляют угрозу для жизни», — говорится в заявлении.

Уточняется, что двое пострадавших скончались.

К настоящему моменту полиция ещё не задержала кого-либо по факту данного нападения.

В октябре во французской Ницце мужчина совершил нападение с ножом на людей. В результате данной атаки есть погибшие.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить